إرتفاع عدد المجموعات المعادية للإسلام بأميركا

شهدت الولايات المتحدة الأميركية ارتفاعا كبيرا في عدد المجموعات المعادية للإسلام خلال السنة الماضية، وذلك بسبب «إطلاق الرئيس ترامب لموجة عداء وكراهية غير مسبوقة» في البلاد، حسب ما نشر موقع مجلة «نيوز ويك». وكشف التقرير الجديد لمركز «ساوثرن بوفرتي لو» الأميركي أن انتخاب الرئيس دونالد ترامب كان «حافزا ومحركا أساسيا» للمجموعات اليمينية المتشددة في الولايات المتحدة الأميركية، حيث بلغ عدد المجموعات المعادية للإسلام قرابة 200 مجموعة.

وذكر المركز الأميركي، الذي يتابع تطور الحركات المتشددة وأعمال التطرف، في تقريره السنوي أن مجموعات الكراهية والمجموعات اليمينية المتشددة في الولايات المتحدة الأميركية قد ارتفعت إلى 917 في عام 2016 مقارنة بحوالي 890 في عام 2015.

أما العنصر المقلق حسب التقرير، فيظل «التوسع الكبير» للمجموعات المعادية للإسلام، التي كان عددها 34 مجموعة في عام 2015 وبلغت 101 مجموعة في عام 2016، وأرجعوا ذلك إلى حملة الرئيس ترامب الانتخابية وفوزه بالاستحقاق الرئاسي، إضافة إلى تأييده إنشاء بيان خاص بالمسلمين وبمراقبة المساجد الأميركية.

وتظل كل من أزمة اللاجئين الدولية، وارتفاع حملات الدعاية المغرضة ضد المسلمين، والهجمات الإرهابية من بين أسباب أخرى ساهمت في انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا في الولايات الأميركية المتحدة.

وقال الخبير بوتوك: إن «ترامب استطاع الترويج لفكرة مغالطة تماما تقر بوجود 25 في المئة من الأميركيين المسلمين المؤيدين لارتكاب أعمال العنف ضد الأميركيين باسم الجهاد»، لكن ذلك لا يمنع من وجوب أخذ تهديد الجماعات الراديكالية على محمل الجد، مثل التهديدات الإرهابية حسب وجهة نظر الخبير.

وأضاف: «ظاهرة ترامب قد أطلقت العنان لمجموعات الكراهية اليمينية في البلاد بشكل سيستعصي نسيانه». مؤكدا «أن البلاد ليست كدولة ألمانيا في عام 1930 غير أنه توجد اليوم بعض التشابهات الكثيرة».

وأشار بوتوك إلى أنه «رغم الارتفاع المسجل في عدد مجموعات الكراهية في البلاد غير أن مستوى نشاطها يظل ضعيفا لحسن الحظ».