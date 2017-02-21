الهجمة تشتد ونحن…  «سكتم بكتم»..؟!

هل نبالغ إن قلنا أننا فعلا نحتاج إلى إعادة قراءة شاملة لعلاقتنا بكتاب الله وسنة رسوله..؟!

وهل نضخم الأمور إن طالبنا بخطة دعوية تنقذ المجتمع من الفساد المستشري من حولنا إلى درجة مخيفة..؟!

فمنذ مدة بدأت الدعوات تطلق هنا وهناك لإباحة المحرمات والفواحش بنصوص قانونية… وبعدها بدأنا نسمع أصواتاً تنادي بما حرم الله تحت ستار الحرية،و اليوم «ينعق» البعض هنا أو هناك بقبول ظاهرة «الأم العزباء» والله أعلم ماذا ستنتج قريحتهم غدا..؟!

والمؤسف أن هؤلاء أصبحوا ضيوفا معتمدين في القنوات الفضائية، يُستضافون ويحاوَرون ويقدَّمون للناس وكأنهم ضحايا يتعرضون لأقصى أنواع الكبت والمحاربة والتضييق بل ويروج لهم كممنوعين من ممارسة حقوقهم…؟!

ثم تأتي حملات مواقع التواصل الاجتماعي من قبل ضعاف النفوس المشبوهين لتجمع التعاطف معهم وتصف كلّ من يرفض شذوذهم بأنه إرهابي ومتشدد وأصولي إلى آخر تلك التهم المعلبة..؟!

وفي خضم كل هذا… نجلس نحن «سكتم بكتم»..؟!

لا نتحدث إلا عن مبطلات الوضوء وبديهيات الأمور.. غافلين وربما متغافلين عن أن الناس تعيش في جو متأزم يحتاج إلى خطاب ديني حضاري يواكب قضاياهم ويقدم لهم دعوة إسلامية فاعلة تزيد ارتباطهم الواعي بهذا الدين .. لا تنفرهم منه..؟!

وما زاد الأمر سوءا أن هذا «السكوت المشبوه» قد دفع ببعض المغرورين إلى الظهور الإعلامي المتكرر ليقدموا أنفسهم بين الناس وكأنهم قامات إسلامية عالية.. بينما هم في واقع الأمر عالة على العلم وعلى العلماء وربما على الإنسانية كلها..؟! فازداد الجهل جهلا.. والشك شكا.. وبات الناس في حيرة من أمرهم..؟!

فشبابنا يسأل اليوم…

إن كان الإسلام دين الحق فلمَ حالنا هكذا…؟!

إن كان دين العدل.. فلمَ نظلم بعضنا بعضا تحت ستار الدين..؟!

إن كان رحمة.. فلمَ كل هذه القسوة المنتشرة في نفوسنا..؟!

إن كان علما وتسامحا وحضارة ورقيا وأخلاقا وتقدما وتعاونا وتيسيرا فلم نحن كما نحن اليوم..؟!

نعم… إن انتشار الباطل وشيوع المنكر بهذه الصورة المرعبة في مجتمع كلّ من فيه يدّعي الإسلام، إنما هو دليل بيّن على أن معظم هؤلاء المتحدثين لم يفهموا دينهم ولم يعملوا به ولم يحسنوا عرضه على الناس، بل هو إشارة واضحة على إننا نعيش في جهل مطبق ومتعمد سيطر على كل تفاصيل حياتنا.. وأيضا على أن كلّ واحد من هؤلاء ترك الفساد حرا في المجتمع وراح يبحث عن إسلام يناسب مصالحه وأهواءه ومكاسبه..؟!

ولذا يبقى السؤال… هل نبالغ إن قلنا أننا فعلا نحتاج إلى إعادة قراءة شاملة لعلاقتنا بكتاب الله وسنة رسوله ..؟!

الشيخ بهاء الدين سلام

bahaasalam@yahoo.com