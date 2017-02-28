خاطر: غطرسة صهيونية غير مسبوقة تشهدها مدينة القدس

كشف مدير مركز القدس الدولي د.حسن خاطر أن 20 ألف منزل في مدينة القدس المحتلة هي في دائرة الهدم, وتشكل تلك المنازل ثلث منازل المقدسيين في القدس، مؤكدا أن نتنياهو يمر بحالة غطرسة غير مسبوقة بسبب الدعم المطلق من الإدارة الأمريكية الجديدة, لذلك ستشهد الفترة القادمة تكثيفاً للعدوان على الأقصى والقدس.

وقال: ما يرى اليوم هو جزء من سياسة الاحتلال والتي تقوم على أساس تقطيع المدينة المقدسة, وتحويل الأحياء المقدسية لجزر معزولة عن بعضها، والهدف من ذلك تعقيد حياة المقدسيين وتحويل حياتهم لجحيم لا يطاق, والأمر من شأنه الدفع إلى التفكير في الهجرة والخروج من المدينة المقدسة سواء نجح أم لم ينجح, والاحتلال نجح في تقطيع المدينة وفصل الأحياء عن بعضها, مثل سلوان، والعيسوية, وأبو ديس, والطور الكثير من هذه الأماكن, والمقدسيون مدركون خطورة ما يفعله الاحتلال، وبالتالي لديهم الإرادة والتصميم في إفشال المخططات الصهيونية الخبيثة.

وتابع: إنها مرحلة الغطرسة الصهيونية لأن ترامب أشعل كل الأضواء الخضراء للاحتلال، وأعطاهم كل الدعم، هو شرعن الاستيطان, وتهويد القدس, والتأكيد أن القدس عاصمة للاحتلال، وهو أدار ظهره للحد الأدنى من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني, هذا التطور في سياسة واشنطن خطير، وهو يطلق العنان لنتنياهو, هذه مرحلة التطرف المطلق لنتنياهو وأعتقد أننا سنشهد تصعيداً ضد القدس لم نشهده طيلة السنوات الماضية, وسيتم تطبيق قوانين متطرفة, ومزيد من شرعنة الاستيطان كل هذه الأمور هي ثمرة من سياسة أمريكا المنحازة للاحتلال, في ظل عدم اكتراث المجتمع الدولي بالقضية الفلسطينية وبما يجري في القدس والأقصى .

هدم مستمر لمنازل المقدسيين

وأشار خاطر إلى أن أكثر من عشرين ألف منزل في القدس مهددة بالهدم, وتشكل ثلث المنازل المقدسية المدينة, ثلث سكان القدس يعيشون حالة من الرعب والخوف, وهذا الرعب هو من ضمن السياسة المقصودة من الاحتلال, وهو في نهاية المطاف يريد تحويل حياة المقدسيين لجحيم, وهذا يؤدي لمشاكل, هذه الأعداد الكبيرة من السكان لا يسمح لهم بالبناء, وأعداد السكان بالقدس في زيادة، دولة الاحتلال تغلق الباب أمام المقدسيين في البناء على الرغم من الزيادة السكانية، وهي تهدم ما تم بناؤه في العقود الماضية، والوصول لمرحلة مدينة فيها عرب أقل ما يمكن, في مقابل ذلك زيادة عدد المستوطنين لمليون مستوطن, والمقدسيون حالهم يقول لن نخرج من المدينة المقدسة ولن يخرج سكان مدينة القدس عن مدينتهم المقدسة، وطريق الصمود هي الطريق الوحيدة لمقاومة الاحتلال, وكل مخططاته الخبيثة، فالاحتلال يريد المدينة المقدسة خالصة لليهود, ولا يوجد فيها غير اليهود، ومخطط عشرين عشرين والقدس الكبرى هي مخططات لطرد وتصفية كل الوجود الإسلامي في المدينة المقدسة, والمدينة المقدسة صامدة بأهلها، وطموحات الاحتلال بجلب مليون مستوطن لن تنجح في تهجير المقدسيين والاستيلاء على مقدساتهم, وهي تصدم بصمود المقدسيين, وهم الذين يفشلون تلك المخططات أمام المقاومة الشرسة التي يبدونها أمام كل محاولة للنيل من المدينة المقدسة .

أما اقتحامات المستوطنين للأقصى فهي جريمة بكل معنى الكلمة وانتهاك صارخ لحرية العبادة ولحرمة حقوق الإنسان,والأديان، وهي مدينة الصلاة, وتمنع فيها الصلاة, وهذه جريمة مستمرة, والاحتلال لم يجد الرد العربي ولا الدولي ليتوقف عن هذه الجريمة والمجزرة التي ترتكب بحق المقدسات في المدينة المقدسة، ولن يتوقف حتى يكون هناك موقف عربي وإسلامي اتجاه القدس و الأقصى, وما يحدث في الأقصى مساس خطير بكل الأعراف والقيم الدولية.