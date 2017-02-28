مجلس حكماء المسلمين افتتح مؤتمره عن الحرية والمواطنة:

القاهرة – الشيخ بهاء الدين سلام:

افتتح أمس في العاصمة المصرية القاهرة وبرعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، المؤتمر الدولي «الحرية والمواطنة.. التنوع والتكامل»، والذي يعقده الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، بمشاركة وفود من أكثر من 50 دولة وسط حضور واهتمام عربي ودولي كبير، ويترأسه د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، ويحضره البابا تواضروس الثاني ورؤساء الكنائس الشرقية وعلماءُ ورجالُ دِينٍ ومُفكِّرون ومُثقَّفون وأهلُ رأيٍ ومعرفةٍ وخِبرةٍ من المسلمين والمسيحيِّين، ووُجَهاؤُهم وشَخصياتُهم المدَنيَّةُ؛ وذلك للتداوُل في قضايا المواطنةِ والحريَّاتِ والتنوُّعِ الاجتماعيِّ والثقافيِّ.

يناقش المؤتمر الأبعاد المشرقيَّة والعالميَّة للتجربة العربيَّة الإسلاميَّةِ والمسيحيَّةِ في العَيْشِ المشترَكِ والمُتنوِّعِ، وقضايا هذا العَيْشِ ومُشكِلاته وتحدياته؛ وذلك للنظرِ في الإمكانيَّاتِ المتجدِّدةِ للحاضِرِ والمستقبَلِ، والعملِ مَعًا على التفكيرِ بعقدٍ توافقيٍّ جامعٍ ومُتَكافِئٍ يَتَمتَّعُ بمُقتَضاه الجميعُ بالحريَّةِ والمسؤوليَّةِ والانتماءِ الحُرِّ، والحقوقِ الأساسيَّة، والرُّؤيةِ الواعدةِ للمُستقبلِ.

ومن المقرر أن يصدر عن المؤتمر في نهاية أعماله «إعلانِ الأزهرِ للعَيْشِ الإسلاميِّ المسيحيِّ المشترَكِ»، الذي يَقتَضِي العيشَ سويًّا في ظلِّ المواطَنة والحريَّة والمشارَكة والتنوع وهي الرسالةُ التي يُوجِّهُها الأزهرُ ومجلس حكماءُ المسلمين ورؤساء الكنائس الشرقية، وكذلك عُلَماءُ الدِّين ورجالُه، وأهلُ الرأيِ والخِبرةِ والمسؤوليَّةِ إلى كل الشُّعوبِ وصُنَّاع القَرار فيها.

الطيب

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن مؤتمر الأزهر ومجلس حكماء المسلمين والذى ينعقد تحت عنوان «الحرية والمواطنة بين التنوع والتكامل»، يعقد فى ظروف استثنائية وفترة قاسية تمر بها المنطقة والعالم كله، بعد أن اندلعت نيران الحروب فى المنطقة العربية والإسلامية دون سبب معقول ومبرر منطقى واحد يتقبله إنسان القرن الواحد والعشرين.

وأضاف انه من المحزن تصوير الدين فى هذا المشهد وكأنه نيران هذه الحروب، وزين للناس زورًا أن الاسلام هو أداة التدمير التى انقضت بها جدران مركز التجارة العالمى، ومحطات المترو، وسحقت بتعاليمه أجساد الأبرياء فى مدينة ميس وغيرها فى مدن الشرق والغرب. وشدد شيخ الأزهر على أن رسالة الأنبياء تصطدم اصطداما مدويا بكل التفسيرات المغشوشة التى تخطف بها النصوص المقدسة لتصبح فى يد القلة المجرمة الخارجة عليها، وكأنها بندقية للإيجار تشعل النار لمن ينقض الثمن المطلوب من سمسارة الحروب وتجار الأسلحة ومنظرى فلسفة الاستعمار الجديد، مضيفًا: «القضية برمتها ليست من الدين، وأن المسألة هى توظيف الإسلام فى هذه الدماء».

البابا تواضروس

من جهته شدد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية في كلمته على : إن الإنسانية في وقتنا الراهن بحاجة إلى نشر المحبة وإقرار السلام الحقيقي، قائلا: «ما زالت مصر والعالم العربي تعاني من الإرهاب والتطرف والفهم الخاطئ للدين». وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الحرية والمواطنة الذي يرعاه الأزهر الشريف، أن الإرهاب له عدة أوجه منها الإرهاب بالمتفجرات والإرهاب الفكري، والإرهاب المعنوي، قائلا: «إن أسباب هذا التطرف والعنف قائم على التربية الخاطئة، والذات الطائفية وعدم احترام ثقافة الآخر، فلا يحترم الآخر حتى في حريته الشخصية».

وأشار إلى أنه يجب تقديم القيم الدينية بشكل مستنير فالفكر المتطرف يمكن مواجهته، مؤكدًا أن الدين حل للمشكلة وليس جزءا منها، فالمسيحية جوهرها المحبة.

المفتي دريان

اما مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان فقال في كلمته «إن المصطلح الرئيس في ما نحن بصدده، من حديث عن العيش المشترك وتجاربه ومبادراته، هو مصطلح أو مبدأ المواطنة. وله ثلاثة شروط: وجود الدولة، ووجود الحريات الأساسية في الدستور والواقع ، ووجود حكم القانون. إن هذه الأمور الثلاثة، على خطورتها، ما عادت بديهية في عالمنا العربي. فالدول تتصدع وتسقط، والحريات الأساسية لا تجد موطنا تحل فيه، فكيف بحكم القانون في الدول القائمة؟».

اضاف: «ما المطلوب الآن، ومن أين نبدأ؟ إن الذي أراه، أنه يجب البدء من العيش المشترك، القائم على التعدد والاعتراف المتبادل، والإرادة الحرة، من أجل استنقاذ الدولة الوطنية، وإقامة الحكم الصالح والرشيد فيها. وهذا هو الأمر الذي فوتناه في العقود الماضية، فتهددت الدولة، ثم تهدد العيش المشترك. ولذلك لا بد من العودة إلى المنطلقين المتوازيين: العيش المشترك، والدولة الوطنية. أما المواطنة وإحقاقها، فيتطلبان إرادة ونضالا لدى النخب الواعية والمسؤولة، والساعية من طريق الانتخابات الحرة والمؤسسات، لإقامة الحكم الصالح».

وتابع قائلا: «إن أمامنا جميعا (مسلمين ومسيحيين) مسؤوليات جساما، للعمل معا في مواجهة ثنائية التطرف والإرهاب، وثنائية الظلم والاستبداد. نحن أمام ظاهرة سلبية مدمرة، لا تستهدف المسيحيين وحدهم، ولكنها تستهدف المسلمين والمسيحيين معا. وذلك من خلال استهدافها الإنسان في حقوقه المقدسة، والمواطن في كرامته الإنسانية. إن هذه الظاهرة الطارئة على مجتمعنا، وعلى ثقافتنا وأدياننا، لا تطعن العلاقات الإسلامية – المسيحية فقط، ولكنها تطعن صميم الإسلام، الذي ترتكب باسمه جرائمها ضد الإنسانية. الإسلام دين الرحمة والمحبة، دين الدعوة إلى احترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان وحرية العبادة لله الواحد. وهو الدين الذي يعتبر المسيحيين تخصيصا، أقرب مودة للذين آمنوا، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، كما ورد في القرآن الكريم».

واعلن «ان للشرق الأوسط تاريخا طويلا وغنيا، عشنا فيه نحن المسلمين والمسيحيين، شعب واحد، ولنا تاريخ واحد، وهو بكل واقعية تاريخ طويل وهو مستمر في المستقبل أيضا. علينا أن نواجه معا الفتنة الحالية، وسوف نتجاوزها معا وسوف نعيد بناء مجتمعاتنا معا أيضا على أساس الحرية والمواطنة والتنوع والتكامل، لأننا في الحسابات الأخيرة، نكون معا أو لا نكون».

الراعي

اما البطريرك مار بشارة بطرس الراعي فشدد في كلمته على مكانة الانسان في الأديان والتي من الواجب ان نعلي من شأنها حتى لا يكون التطرف سيد الموقف كما نشاهد اليوم.

وقال ان المطلوب اليوم السير قدما وبكل جهد وإخلاص نحو شرعة إسلامية مسيحية تقدم شأن الانسان فوق كل الاعتبارات وتقدم خطابا دينيا يعترف بالآخر والحرية خاصة الحرية الدينية.

المفتي قبلان

بدوره شدد المفتي الجعفري الشيخ احمد قبلان على أهمية الوحدة بين المسلمين وعلى ضرورة مواجهة التطرف الذي انتشر في مختلف انحاء العالم تحت مسميات دينية وهي باطلة.

وقال: باسم المجلس الشيعي في لبنان وباسم قم ونجا نقول الأزهر يمثلنا جميعا، داعيا العواصم العربية كلها خاصة الكبيرة منها الى التلاقي والعمل بجد من اجل تحقيق الأفضل للأمة كلها بمسلميها ومسيحييها وهذا لا يكون إلا من خلال التلاقي والتحاور والبحث في كيفية الخروج من هذا النفق المظلم الذي نعيش فيه في مختلف البلاد العربية والإسلامية.

وأضاف مخاطبا الأمة كلها لا تطالبوا المسلمين بالقدس فنحن من اضعناها حين اضعنا حقيقة الدين عن حياتنا وفكرنا ومنهجنا وسلوكياتنا وعلاقاتنا.

أبو الغيط

من ناحيته اكد احمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية على ان العالم العربي شهد في السنوات الماضية ظاهرة خطيرة ارقت العالم كله وهي ظاهرة الإرهاب..

وقال ان التسامح في المجتمعات وبين الناس ليس مجرد فضيلة مطلوبة وانما هي منظومة متكاملة علينا ان نربي الأجيال عليها وعلى التمسك بها وتطبيقها كمنهج في حياتهم.

وطالب في ختام كلمته العلماء ورجال الدين جميعا لممارسة الدور المطلوب منهم وهو دور تنويري وتعليمي وحضاري يبعد الأبناء والشباب عن جراثيم الفكر التي تهدد وحدتنا وامننا وسلامنا.

محاور المؤتمر

المؤتمر سيبحث أربعة محاور يتضمن الأول: المواطنة، وبه الموضوعات التالية: خصائص المواطنة وشروطها فى عالم اليوم، الأوضاع الحاضرة لعلاقات المواطنة فى العالم العربى فى النصوص، والنفوس، والوقائع، رابطة المواطنة: أبعادها ومستقبلها، الأزهر وسؤال المواطنة. كما يتضمن المحور الثانى: الحرية والتنوع، ويتضمن الموضوعات التالية: حرية الأفراد وهوية الجماعات، الحرية فى الممارسة واحترام التنوع، الأديان والحريات، دور الدولة فى صون الحريات وحماية التنوع.

أما المحور الثالث فسيدور عن: التجارب والتحديات، ويتضمن الموضوعات التالية: مبادرات الأزهر، المبادرات المسيحية، الكلمة السواء، المبادرات المشتركة.

والمحور الرابع: المشاركة والمبادرة، ويتضمن الموضوعات التالية: العمل مًعا لدرء مخاطر التفكك والانقسام، العمل معا فى مواجهة التعصب والتطرف والإرهاب، العمل مًعا فى ترسيخ شراكة القيم وتفعيلها، العمل مًعا للحيلولة دون توظيف الدين فى النزاعات، العمل مًعا من أجل مشاركة أوسع فى الحياة العامة.

من هو مجلس حكماء المسلمين

يعتبر مجلس حكماء المسلمين أول هيئة دولية مستقلة تهدف إلى تعزيز السلم في العالم الإسلامي تأسست في مدينة أبو ظبي بتاريخ ١٩تموز ٢٠١٤ويترأسها د.أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والشيخ عبدالله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم، ومن أبرز أهدافه العمل على توحيد الجهود في لمّ شمل الأمة الإسلامية وإطفاء الحرائق التي تجتاح جسدها، وتهدد القيم الإنسانية، ومبادئ الإسلام السمحة، وتشيع شرور الطائفية والعنف التي تعصف بالعالم الإسلامي منذ عقود.

وقد جاء تأسيسه كأول كيان مؤسسي جامع لحكماء الأمة الإسلامية، تنفيذاً لما خرج به المشاركون في منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة من توصيات جاءت في وثيقة البيان الختامي للمنتدى الذي دارت فعالياته خلال شهر آذار من العام 2014.