نشر الوعي يحدّ  من مشعوذي الفضائيات

د. محمد نجيب عوضين*

إن أحاديث النبىصلى الله عليه وسلم ، تبين أن الذى خلق الداء خلق معه الدواء فقال النبىصلى الله عليه وسلم (تداووا ولا تتداووا بمحرم) وقال (إن الله جعل لكل داء دواء إلا السقم) والمقصود بالسقم هو الموت، ومن ثم فيجب على الإنسان عندما يصيبه أذى أو مرض أن يلجأ إلى الطبيب ليقرر له الدواء المباح، ولكن أحيانا يكون الابتلاء شديدا فيتأخر الشفاء لأن الطبيب والدواء هما وسيلة، أما الشافى فهو الله سبحانه وتعالى.

وبالتالي يجب على الإنسان أن يعتقد جازما بقوة الإيمان وأن يعتقد أن الله كما ابتلاه لحكمة فهو القادر على شفائه فقد نسب سيدنا إبراهيم الشفاء إلى الله سبحانه وتعالى فقال (وإذا مرضت فهو يشفين)، ولكن إذا ضعفت النفس البشرية نتيجة ضعف الإيمان وعدم الجزم واليقين بقدرة الله سبحانه وتعالى فيشرك الإنسان مع الله غيره من البشر فى البحث عن العلاج وسواء كان هذا البشر متخصصا أو غير متخصص فيميل إليه وينسى الله سبحانه وتعالى نتيجة جهله من ناحية وضعف إيمانه من ناحية أخرى والسير وراء الموروثات الشعبية التى تنسب قدرات خاصة لبعض الأشخاص وأن اختلفت صوره، وقد وساعد على انتشار هؤلاء ظهور بعض الفضائيات التجارية التى تقوم بالإعلان كذبا وزورا عن وجود أشخاص ذوى قوة خارقة يقومون بالشفاء من الأمراض المزمنة منها خاصة الإنجاب أو أمراض السكر والكبد ونحوها عن طريق ما لا يخرج عن الشعوذة والدجل مع أن العلم قد تطور وخطا خطوات واسعة فى ظهور العلاجات الطبية التى تصدر عن أهل الخبرة (الأطباء) كما هو فى قول الله تعالى {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلا رِجَالا نُوحِى إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}.

هذه الفضائيات تقوم بتعميق هذه الطرق التى تستغل انتشار الجهل من الناحية الدينية والتعليمية وشغف الناس إلى الشفاء بأسرع وقت ممكن بغض النظر عما كانوا يرتكبون أخطاء دينية التى أمر بها الدين من الأخذ بالأسباب واللجوء إلى الطب والعلم وتسيطر عليهم المؤثرات التى تظهر فى مثل هذه الإعلانات وكثيرا ما يصل الأمر بعد سيطرة هذه الطرق العلاجية الزائفة إلى ارتكاب جرائم قانونية وأخلاقية من بينها التحرش بالنساء والاعتداء البدنى بالضرب ونحو ذلك ونشر أفكار منحرفة، وكم وكم من جرائم ترتكب تحت ستار هذه الحجج الباطلة والجاهلة وما ذلك إلا محاولة متعمدة لتغييب الناس عن الوعي الديني الصحيح والوعي الطبي.

إذا كان من الصعب فى ظل السموات المفتوحة الفضاء على مثل هذه الفضائيات فإننا يجب أن نركز على نشر الوعي الديني والثقافي وخاصة بين الطبقات التي تسودها الأمية الدينية والتعليمية.

* أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة