الكلام أثناء الطعام

{ ما رأي الدين في الكلام أثناء الطعام؟

منير صالح -بيروت

– ليس في السنة النبوية مما يدل علي منع الكلام أثناء الطعام وما شاع على بعض الألسنة من انه لا سلام ولا كلام علي الطعام. لا أصل له شرعا بل ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم انه تكلم أثناء الطعام.

وفي صحيح مسلم الحديث عن جابر بن عبدالله ان النبي صلي الله عليه وسلم سأل أهله الآدم فقالوا: ما عندنا إلا خل فدعا به فجعل يأكل به ويقول:»نعم الآدم الخل. نعم الآدم الخل»، وقال النووي: وفيه استحباب الحديث علي الأكل تأنيسا للآكلين والمقصود بتأنيس الآكلين هنا هو أمر معروف شائع عند العرب انه من تمام القرى والكرم محادثة الآكلين لاسيما الضيوف، وقال ابن القيم «كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يتحدث علي طعامه ومن ذلك انه قال لربيبه عمر بن ابي سلمة وهو يؤاكله «سم الله وكل مما يليك». والله أعلم.

صلاة المرأة على الجنازة

{ هل يجوز للمرأة أن تصلي علي الجنازة؟

عبد الحليم البابا – عرمون

– نعم يجوز حيث لا يوجد دليل يمنعها بل أقرها الصحابة حيث صلت النساء علي الرسول صلي الله عليه وسلم بعد أن صلى الرجال عليه والروايات ضعيفة ولكن لم يثبت أن النساء منعن من الصلاة عليه.

وقد أمرت السيدة عائشة رضي الله عنها أن يؤتى بسعد بن أبي وقاص لتصلي عليه وذكر ابن كثير في «أسد الغابة» في ترجمته عن أزواج النبي صلي الله عليه وسلم صليت عليه, وقال النووي: ينبغي أن تسن لهن الجماعة في غيرها وبه قال الحسن بن صالح وسفيان الثوري وأحمد والأحناف وقال مالك يصلين فرادى فالمهم أنه لا مانع من صلاة المرأة على الجنازة وذلك باتفاق الأئمة، والله أعلم.

إدراك التشهد مع الإمام

{ دخل رجل للصلاة والإمام في التشهد الأخير فهل يصلي مع الجماعة أم ينتظر جماعة أخرى؟

عزت شاهين – خلدة

– ذهب جمهور الفقهاء إلي أن صلاة الجماعة تدرك إذا شارك المأموم إمامه في جزء من الصلاة ولو أخر الجلسة الأخيرة قبل السلام وبناء علي ذلك وفي واقعة السؤال فيجوز لك الدخول مع الإمام في التشهد الأخير ويكون لك ثواب الجماعة علي رأي جمهور الفقهاء، والله اعلم.