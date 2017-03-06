كلاب في بيوت المسلمين؟

لفت انتباهي وأنا أسير على الكورنيش البحري في العطلة الأسبوعية عدد وفير من النساء والفتيات يصطحبن كلابهن معهنَّ للنزهة وشمّ الهواء العليل، وهي عادة لا شرقية ولا عربية ولا إسلامية..

وكنا في السنوات السابقة قلما نرى هذا المشهد وكنا نعتبر ذلك الأمر شيئاً استثنائياً، أي بمعنى آخر لا يشكل ظاهرة بحد ذاته، أما اليوم فقد تحوّل إلى ظاهرة ملفتة للنظر، حيث كثر عدد النساء والفتيات اللواتي يصطحبن كلابهن معهن من غير خجل، غير آبهات بما تخلفه هذه الكلاب من نجاسات وفضلات على طول الكورنيش البحري..

وليت هؤلاء النسوة والفتيات اللواتي نعلم أن معظمهن مسلمات قد استعلمْن عن حكم تربية الكلاب في الإسلام قبل أن يصطحبن كلابهن معهن في رحلاتهنَّ أو إدخالها إلى بيوتهن وكأنها من أفراد العائلة..

ولست أدري لماذا يصرّ مجتمعنا الشرقي العربيّ الإسلامي على تقليد أهل الغرب في ملبسه ومطعمه ومشربه وسلوكه وتصرفاته معتبراً أن ذلك من باب التمدن والرقي والحضارة، ومن جملة هذه التصرفات عادة اقتناء الكلاب وتربيتها وتدليلها داخل المنازل وخارجها، في حين لا نرى مجتمعنا يقلّد أهل الغرب في اكتشافاته واختراعاته التي تفيد البشرية أو تنهض به إلى معارج الرقي والتطور والازدهار..

إن الإسلام قد وضع شروطاً محددة لتربية الكلاب، فقد أجاز الإسلام تربية الكلاب لحراسة المزارع أو لحراسة الماشية التي ترعى في المراعي والسهول، كما أجاز تربية الكلاب الخاصة بالصيد البري، أو تلك التي تستخدم في مجال الأمن والكشف عن المخدرات والممنوعات والمسروقات وكشف المجرمين واللصوص العابثين بأموال الناس وأرزاقهم، وأما من يربّي الكلاب لغير هذه الغايات المذكورة، فهو آثم شرعاً، وينقص من أجر عمله قناطير مقنطرة، ولا تدخل الملائكة بيته إذا كان ثمة كلب في البيت، وإذا لمس الإنسان الكلب فيجب الإغتسال من نجاسته سبع مرات احداهن بالتراب، فليتخيّل الإنسان العاقل مدى نجاسة الكلب حين يأمرنا الإسلام بالاغتسال منه سبع مرات واحداهن بالتراب، لأن الماء وحده لا يزيل نجاسته!

قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أمسك كلباً فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلبَ حرثٍ أو ماشية»، وقال في حديث آخر: «من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو كلب صيد أو كلب حرث نقص من عمله كل يوم قيراط».

وعن الإمام علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة»..

وفي بحثٍ نُشر في مجلة «ديلي ميرور» البريطانية كشف أحد العلماء أن تربية الكلاب والتعرض لفضلاتها تنقل للإنسان ديداناً طفيلية خطيرة تُعرف باسم «توكسو كاركانيس»، كما أكد الدكتور «أيان رايت» أخصائي الطب البيطري في «سوموسيت» أن لعاب الكلب يصيب الإنسان بالعمى حيث تنتقل العدوى من الكلب إلى الإنسان بمجرد ملامسته ومداعبته…

وخلاصة القول إن الكلاب من الحيوانات النجسة باستثناء الكلاب التي أجاز الإسلام باستخدامها، ولا يتفلسفنَّ أحد ويقول أنه ينظف كلبه بالصابون و«الشامبو» وخلافهما ويعطّره بالروائح الزكية، فنجاسته باقية ولو اغتسل بماء البحر كله..

فلتعلم النساء والفتيات وبعض الشباب ماذا يصطحبون معهم على الكورنيش البحري وما يداعبون في بيوتهم رحمة بصحة أفراد العائلة..

خليل برهومي