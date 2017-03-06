مواقيت الصلاة

أخبار متفرقة
- إسلامياتكلاب في بيوت المسلمين؟
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- اللواءميركل : ألمانيا ملتزمة مبادئ حرية الصحافة والتجمع والتعبير عن الرأي وإنها ستواصل السماح للساسة الأتراك بالدعاية لاستفتاء على الدستور في ألمانيا ما دامت زياراتهم معلنة وتتسم بالشفافية وتحترم القوانين الألمانية.
- اللواءميركل ترفض تشبيه أردوغان سياسة حكومتها بالحقبة النازية
- اللواءعبود: السلسلة ستقر والاصلاحات خطوة اولى لاصلاح معقول في القطاع العام
- اللواءعبود: لا أحد ضد خصخصة انتاج الكهرباء ولكن ربط اصلاح الكهرباء بالموازنة ليس منطقيا
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- اللواءالسلطات النيجيرية تدعو مواطنيها لعدم السفر الى اميركا
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