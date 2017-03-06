مواقيت الصلاة

موقع اللواء

الفجر:29  د  4 س

الشروق: 59 د 5 س

الظهر:49 د 11 س

العصر: 08 د 3  س

المغرب:42 د 5 س

العشاء:00 د 7 س

تعليقات الفيسبوك