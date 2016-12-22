أردوغان: المؤشرات الأولية تدل على تورط جماعة غولن وجهات أجنبية في عملية اغتيال السفير الروسي

دلال ديب

أردوغان: المؤشرات الأولية تدل على تورط جماعة غولن وجهات أجنبية في عملية اغتيال السفير الروسي

تعليقات الفيسبوك