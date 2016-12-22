السفير ماسيمو ماروتي غادر بيروت متوجها الى روما لقضاء اجازة الاعياد في بلاده

دلال ديب

السفير ماسيمو ماروتي غادر بيروت متوجها الى روما لقضاء اجازة الاعياد في بلاده

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