ترامب: المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين هي السبيل الوحيد للتوصل إلى السلام

دلال ديب

ترامب: المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين هي السبيل الوحيد للتوصل إلى السلام

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