ترامب يدعو الى استخدام الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الامن يدعو لوقف الاستيطان الاسرائيلي

دلال ديب

ترامب يدعو الى استخدام الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الامن يدعو لوقف الاستيطان الاسرائيلي

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