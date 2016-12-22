حركة نزوح كثيفة من أحياء مخيم عين الحلوة الشرقية بسبب تجدد الاشتباكات بعد تشييع القتيلين سامر حميد ومحمود صالح

نزوح كبير من حي طيطبا وعرب زبيد والصفصاف وعكبرة بسبب الاشتباكات في عين الحلوة وهنالك عدد كبير من العائلات محاصرة في منازلها تناشد المسلحين وقف إطلاق النار وسجل اطلاق نار كثيف وقذائف، بعد وقت قصير من تشييع القتيلين سامر حميد الملقب “نجمة” ومحمود صالح من مسجد “الشهداء” في المخيم الى مقبرة صيدا الجديدة في سيروب.
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