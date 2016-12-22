في ما يلي لائحة بأسماء خطباء الجمعة في المساجد الشريفة في بيروت والمناطق كما وردتنا من المديرية العامة للاوقاف الاسلامية وهي على الشكل الآتي:

محمد الامين #: الشيخ أمين الكردي، العمري الكبير: الشيخ سعد اسكندراني، الامير عساف: الشيخ عمر الورداني، الامير منذر: الشيخ د. محمد الاروادي، المجيدية: الشيخ وسيم مزوق، ابو بكر الصديق: الشيخ د. عماد قنواتي، عين المريسة: الشيخ محمد قليلات، قريطم: الشيخ محمود امونة، شاتيلا: الشيخ محمود رمضان، شهاب: الشيخ مصطفى سوبرة، الحمراء: الشيخ كمال طقوش، عماش: الشيخ سامر الصلح، انيس طبارة (الصنائع): الشيخ حسن يموت، رأس بيروت (الداعوق سابقاً): الشيخ زكريا عميرات، خالد بن الوليد: الشيخ د. يحيى غزاوي، الرحمن (رأس بيروت كراكاس): الشيخ سامر مرعي، عائشة بكار: الشيخ خالد عثمان، الزيدانية: الشيخ أحمد البابا، القصار: الشيخ هشام الاروادي، الامام الشافعي: الشيخ د. وفيق حجازي، السلطان محمد الفاتح: الشيخ زكريا طرابلسي، المصيطبة: الشيخ خالد يموت، الخلية السعودية: الشيخ صلاح فخري، التقوى (عبد الناصر): الشيخ يوسف ادريس، الخليفة الصديق (البربير): الشيخ بلال الرفاعي، علي بن ابي طالب: الشيخ زكريا غندور، الحوري (الجامعة العربية): الشيخ محمد بيضون، السمان: الشيخ يونس السيد، عمر بن عبد العزيز: الشيخ زياد زبيبو، حمزة بن عبد المطلب: الشيخ بهاء الدين سلام، المكاوي: الشيخ مازن الحريري، صلاح الدين عيتاني (المدينة الرياضية): الشيخ أحمد فخران، دار الحديث: الشيخ ماهر فاكهاني، السلام: الشيخ زين الدين حرب، سعد بن ابي وقاص: الشيخ أحمد العيتاني، الشهداء: الشيخ وائل حمادة، صلاح الدين: الشيخ خالد الفيل، الدنا: الشيخ يحيى كساب، العامر (الطريق الجديدة): الشيخ سليمان طرابلسي، البسطا التحتا: الشيخ علي بيطار، عبد الرحمن بن عوف: الشيخ مصطفى حمادة، عثمان بن عفان: الشيخ اسامة شهاب، الأشرفية: الشيخ د. ابراهيم الحوت، المهاجرين (الجناح): الشيخ ابراهيم العجوز، الأوزاعي: الشيخ هشام خليفة، خلدة: الشيخ صلاح الدين الشريف، الخضر (المدور): الشيخ هشام البخاري، العرب (برج البراجنة): الشيخ محمد عبد المحسن، القبة (عرمون): الشيخ محمود الخطيب، المصطفى (عرمون): الشيخ طارق مدني الدفتردار، المكحل (عرمون): الشيخ د. خليل شعراوي، الحياة (عرمون): الشيخ أحمد سامي عيتاني، العلا (تلال عرمون): الشيخ خالد شهاب، العامر (الدوحة): الشيخ احمد البدوي، سمير الطبش (بشامون): الشيخ سعد الدين شكري، الامين (بشامون): الشيخ بلال المحمود، أنس بن مالك (بشامون): الشيخ يوسف صوفان، اسامة بن زيد (عاليه): الشيخ حسين سعدو، الرفاعي (عاليه): الشيخ عيسى الكردي، علي عبد الله آل ثاني (عاليه): الشيخ د. سليم سوبرة، الخطيب (قبيع): الشيخ عبد الله تميم، حمانا: الشيخ بلال حنيني، الطبش (الرويسات): الشيخ أحمد المصري، العثمان (بحمدون الضيعة): الشيخ وائل شبارو، العثمان (شانيه): الشيخ مازن القوزي، فخر الدين (دير القمر): الشيخ حسين الغوش، خالد بن الوليد (الكرنتينا): الشيخ محمود مسلماني، (سجن رومية): الشيخ وليد زهرة، ابو بكر الصديق (الدبية): الشيخ أسامة كروم، الروضة (برج البراجنة): الشيخ يحيى العمري، خاتم النبيين (خلدة): الشيخ محمد حتاحت، السفارة المصرية: الشيخ مروان يموت، السفارة السعودية: الشيخ بلال الملا، السفارة الامارتية: الشيخ. علي خطاب.

وفيما يلي جدول بأسماء الأئمة الخطباء في مساجد جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت كما وردتنا من مديرية الشؤون الاجتماعية:

ابو بكر الصديق رضي الله عنه (القنطاري): الشيخ علي أبو مرعي، سليم سلام (المصيطبة): الشيخ القاضي أحمد درويش الكردي، الخاشقجي (الخاشقجي): الشيخ حسين العاكوم، الحرج (الحرج): الشيخ اسامة حداد، المركز الإسلامي (سبنيه): الشيخ حسن محمود العرب، المركز الإسلامي (بعلشميه): الشيخ عدنان الحجيري.