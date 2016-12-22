“داعش” يعلن المسؤولية عن تفجيرات شرق الموصل التي أودت بحياة 23 على الأقل

دلال ديب

“داعش” يعلن المسؤولية عن تفجيرات شرق الموصل التي أودت بحياة 23 على الأقل

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