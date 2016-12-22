دوريات مكثفة للعدو الاسرائيلي على الحدود الجنوبية

دلال ديب

دوريات مكثفة للعدو الاسرائيلي جابت صباح اليوم الحدود الجنوبية بين كفركلا وعديسة، ضمت عددا من آليات الهامر وعناصر عسكرية راجلة.

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