دي ميستورا: كنت أتمنى لو كان مجلس الأمن أكثر وحدة إزاء التعامل مع ما يجري في حلب

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- اللواءزعيتر : كل الأطراف تتلاقى على ضرورة النسبية ووجود تفاهم وإتفاق يشير الى الايجابية حول البيان الوزاري
- لبنانجمعية قل لا للعنف تدين التعرض للاديان السماوية وتطالب دار الافتاء بالتدخل
- اللواءحركة نزوح كثيفة من أحياء مخيم عين الحلوة الشرقية بسبب تجدد الاشتباكات بعد تشييع القتيلين سامر حميد ومحمود صالح
- اللواءبدء الاجتماع الاسبوعي لتكتل التغيير والاصلاح في الرابية
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- لبنانخليل وافق على ملاحقة 3 موظفين في دائرة المساحة وأمانة السجل العقاري في المتن وبعبدا
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- لبنانالمفتي قبلان : لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة للتعرض للاديان واثارة النعرات
- اللواءالتحكم المروري: حركة المرور كثيفة من نهر الكلب باتجاه جونية