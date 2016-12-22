زعيتر : كل الأطراف تتلاقى على ضرورة النسبية ووجود تفاهم وإتفاق يشير الى الايجابية حول البيان الوزاري

محمد عمر

زعيتر : كل الأطراف تتلاقى على ضرورة النسبية ووجود تفاهم وإتفاق يشير الى الايجابية حول البيان الوزاري

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