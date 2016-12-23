إختطاف طائرة إيرباص تابعة للخطوط الجوية الأفريقية خلال رحلة داخلية في ليبيا وعلى متنها 118 شخصا

دلال ديب

إختطاف طائرة إيرباص تابعة للخطوط الجوية الأفريقية خلال رحلة داخلية في ليبيا وعلى متنها 118 شخصا

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