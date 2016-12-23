الجيش ازال حاجز جسر النملية على طريق ضهر البيدر تجاوبا مع شكاوى المواطنين ولتخفيف زحمة السير

دلال ديب

الجيش ازال حاجز جسر النملية على طريق ضهر البيدر تجاوبا مع شكاوى المواطنين ولتخفيف زحمة السير

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