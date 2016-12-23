الخارجية الروسية: اردوغان وبوتين وروحاني سيلتقون في استانا أواسط الشهر المقبل لمناقشة اتفاق حول مستقبل سوريا

دلال ديب

الخارجية الروسية: اردوغان وبوتين وروحاني سيلتقون في استانا أواسط الشهر المقبل لمناقشة اتفاق حول مستقبل سوريا

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