الكرملين: بوتين يوقّع أمر توسيع القاعدة البحرية الروسية في طرطوس السورية

دلال ديب

الكرملين: بوتين يوقّع أمر توسيع القاعدة البحرية الروسية في طرطوس السورية

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