النائب العام الاستئنافي في بيروت يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق هنيبعل القذافي ويدّعي عليه بجنحة تهديد المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة

موقع اللواء

النائب العام الاستئنافي في بيروت يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق هنيبعل القذافي ويدّعي عليه بجنحة تهديد المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة

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