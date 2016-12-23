الوزير الرياشي من بكركي: سنسعى لان يصبح اسم وزارة الاعلام وزارة التواصل والحوار

دلال ديب

الوزير الرياشي من بكركي: سنسعى لان يصبح اسم وزارة الاعلام وزارة التواصل والحوار

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