تسمم 8 أشخاص من عائلة واحدة في طرابلس

دلال ديب

الصليب الاحمر اللبناني نقل الى المستشفى الاسلامي في طرابلس ثمانية اشخاص من عائلة المصري في منطقة الحدادين مصابين بتسمم غذائي

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