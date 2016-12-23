سلاح الجو الايراني يسقط طائرة تبين فيما بعد أن الطائرة كانت تخص طاقم فيلم يصور لقطات من الجو لفيلم وثائقي

دلال ديب

سلاح الجو الايراني يسقط طائرة تبين فيما بعد أن الطائرة كانت تخص طاقم فيلم يصور لقطات من الجو لفيلم وثائقي

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