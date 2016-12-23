سلام استقبل اليوم سفيرة الاتحاد الاوروبي كريسينا لاسن وجرى عرض للاوضاع والتطورات في المنطقة

دلال ديب

سلام استقبل اليوم سفيرة الاتحاد الاوروبي كريسينا لاسن وجرى عرض للاوضاع والتطورات في المنطقة

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