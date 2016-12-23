غارات للطيران الروسي على مدينتي كفرزيتا ومورك ومنطقة السطحيات بحماة

دلال ديب

غارات للطيران الروسي على مدينتي كفرزيتا ومورك ومنطقة السطحيات بحماة

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