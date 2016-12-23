مالطا: خاطفا الطائرة الليبية هددا بنسفها ومطالبهما غير معروفة

دلال ديب

مالطا: خاطفا الطائرة الليبية هددا بنسفها ومطالبهما غير معروفة

تعليقات الفيسبوك