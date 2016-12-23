مسيرة في “البارد” احتجاجاً على أحداث “عين الحلوة”

أخبار متفرقة
- اللواءخاطفا الطائرة يطالبان بإطلاق سراح معتقلين في ليبيا
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- اللواءتسمم 8 أشخاص من عائلة واحدة في طرابلس
- دولياتأستراليا تحبط مخططاً لهجمات في عيد الميلاد
- اللواءرئيس بلدية طرابلس المهندس أحمد قمر الدين التقى وفدا من المكتب السياسي لحزب الشباب الوطني اللبناني
- اللواءالمدير العام لكهرباء زحلة اقام غداء ميلاديا لاطفال المؤسسات الاجتماعية
- دولياتاختطاف طائرة ركاب ليبية على متنها 118 شخصاً
- اللواءإجراءات التفتيش لم تثبت وجود أي قنبلة على متن الطائرة المخطوفة
- اللواءأنباء عن طلب الخاطفين إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي
- اللواءالطائرة المختطفة انطلقت من سبها باتجاه طرابلس قبل أن يتم إجبارها على التوجه إلى مالطا