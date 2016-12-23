وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو: تركيا تسعى لوقف دائم لإطلاق النار في سوريا وإنقاذ المدنيين الذين يرزحون تحت وطأة ظروف صعبة وإيصال المساعدات لهم.

لميا جردلي

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