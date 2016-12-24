التحكم المروري: الساعة 17:00 من تاريخه حصل حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على الطريق البحرية محلةالعبدة ونتج عن ذلك جريح

موقع اللواء

التحكم المروري: الساعة 17:00 من تاريخه حصل حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على الطريق البحرية محلةالعبدة ونتج عن ذلك جريح

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