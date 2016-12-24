التحكم المروري: حادث تصادم بين 3 سيارة على تقاطع العاملية بشارة الخوري والاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة

موقع اللواء

التحكم المروري: حادث تصادم بين 3 سيارة على تقاطع العاملية بشارة الخوري والاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة

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