بهية الحريري عرضت مع وفد من قيادة الجماعة الاسلامية في الجنوب أوضاع صيدا والوضع في عين الحلوة

استقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون وفدا من قيادة الجماعة الاسلامية في الجنوب تقدمه نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة في لبنان ومسؤولها السياسي في الجنوب الدكتور بسام حمود وضم ” المسؤول التنظيمي في الجنوب الشيخ مصطفى الحريري والمسؤول الاجتماعي الحاج حسن ابو زيد وعضو قيادة الجنوب الحاج احمد جردلي “، وذلك بحضور رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف .

وجرى خلال اللقاء استعراض لأوضاع مدينة صيدا ومنطقتها والوضع في مخيم عين الحلوة في اعقاب الأحداث الأخيرة ، وتداول المجتمعون ايضا في المستجدات على الساحة الداخلية لا سيما بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وما ينتظره اللبنانيون منها رغم عمرها المحدود .

حمود

وتحدث الدكتور حمود اثر اللقاء فقال انه يأتي “في اطار التواصل الدوري بين الجماعة الاسلامية والسيدة الحريري وكان الموضوع الأهم الذي تداولنا به هو ما حصل في الايام الماضية في مخيم عين الحلوة فكان توافق على ان ما حصل خطير جدا وينعكس سلبا على مخيم عين الحلوة وينعكس ايضا على صيدا التي تتأثر مباشرة بما حصل . ونحن وجهنا رسالة ونداء الى كافة المرجعيات داخل مخيم عين الحلوة بأن ما حصل عمل مرفوض ومدان ويجب الوقوف بحزم بوجه مثل هذه القضايا لان ما حصل يشكل انتكاسة حقيقية لكل الوضع الايجابي الذي عملنا عليه جميعا من اجل تحصين المخيم وابعاد شبح الفتنة عنه”.

واضاف: تطرقنا ايضا الى العديد من القضايا التي تخص صيدا والحرص على استقرارها وامنها كجزء من هذا الوطن وخاصة بعد تشكيل الحكومة التي نتمنى رغم بعض الملاحظات عندنا كجماعة ان تأخذ دورها في تثبيت الاستقرار والعمل في هذه المرحلة القادمة المحدودة من حيث عمر الحكومة على امور اهمها اجراء الانتخابات والوضع الامني والوضع الاقتصادي والمعيشي .وكان هناك موضوع طرحناه نحن كجماعة اسلامية وهو يعني كل الشارع الاسلامي في لبنان ويتعلق بالاجازات والعطل الرسمية في الاعياد حيث اننا نرى ان هناك استنسابية في ذلك وخاصة عندما تأتي اعياد متقاربة ويتم التعامل مع كل عيد بشكل مختلف عن الآخر مما ينعكس سلبا على الرأي العام الاسلامي.. نحن لا نعترض على موضوع اعطاء اجازة للآخرين ولكن نعترض على حرمان المسلمين من هذه الاجازة وكما قيل سابقا “ظلم في السوية عدل في الرعية” فنحن ابدينا تحفظنا على موضوع الاجازات في الاعياد وخاصة ما حصل في المولد النبوي الشريف وفي الميلاد ، ونحن مع اعطاء العطلة في الميلاد ولكن علي ان تعطى ايضا العطلة في المولد النبوي .كما تطرقنا الى الشأن العام والوضع الاقليمي وكان هناك توافق على ضرورة تعزيز الحوار واللقاء من اجل متابعة كل القضايا”.

ويذكر ان مسجد الامام الرفاعي كان بناه الرئيس سعد الحريري كصدقة جارية عن روح والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري وجرى تدشينه العام الماضي بحضور مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان

كما كان في استقبال النائب الحريري ورافقها خلال جولتها في ارجاء المسجد وقاعته التي تحمل اسم الرئيس الشهيد رفيق الحريري اضافة الى المفتي الحبال كل من رئيس دائرة اوقاف صور الشيخ عصام كساب وامام المسجد الشيخ خالد عدس وعضوا المجلس البلدي محمود الملاح وعلي فران والرئيس الفخري لجمعية التنميك للانسان والبيئة غزوان حلواني والبواب.