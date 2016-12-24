تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة ومعلومات عن سقوط قتيل

موقع اللواء

تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة ومعلومات عن سقوط قتيل

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