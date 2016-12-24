رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان تطالب وزير التربية بفتح تحقيق بملف مستحقات الامتحانات للأساتذة

موقع اللواء

رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان تطالب وزير التربية بفتح تحقيق بملف مستحقات الامتحانات للأساتذة

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