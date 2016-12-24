وفاة عضو قيادة كتيبة شهداء “عين الحلوة” سليمان أبو النمر متأثرا بجروحه

وفاة عضو قيادة كتيبة شهداء عين الحلوة سليمان أبو النمر متأثرا بالجروح التي أصيب بها اثر محاولة الاغتيال التي تعرض لها، ما وتر الوضع الأمني في المخيم، مع تسجيل حركة نزوح، حيث يخشى ارتفاع حدة الاشتباكات.