جريح نتيجة اصطدام مركبة بالفاصل الاسمنتي محلة انفاق المطار باتجاه بيروت

أخبار متفرقة
- اللواءالثلوج تلامس الـ900 متر
- اللواءنتنياهو يلغي زيارة الرئيس الأوكراني لدعمه قرار إدانة الاستيطان في مجلس الأمن
- اللواءرحمة في قداس الميلاد: أصبح لنا رئيس وحكومة لتحييد لبنان عن نار المنطقة
- اللواءوسائل إعلام إسرائيلية: الحريق في محطات تكرير النفط في حيفا ما زال مندلعاً منذ أكثر من ساعة ونصف
- اللواءالبطريرك الراعي اتصل ليلا بالرئيس الحريري و هنأه على تشكيل الحكومة و على البيان الوزاري
- اللواءوزارة الدفاع الروسية: قائد الطائرة المنكوبة متمرس ولديه خبره عالية أكثر من 3000 ساعة طيران
- اللواءوسائل إعلام إسرائيلية: تسرب مواد كيميائية في منطقة الفندق في إيلات ومعلومات عن وقوع إصابات
- اللواءتساقط الثلوج بغزارة في هذه الاثناء في منطقة ضهر البيدر وهي سالكة للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية وذات الدفع الرباعي فقط
- اللواءالراعي: الوطن بحاجة إلى مصالحة وطنيّة شاملة
- اللواءالراعي: لبنان لا يستطيع النهوض إلا بجهود الجميع، وهو أرض التعددية والحوار