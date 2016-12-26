أوباما: لو كانت الولاية الثالثة للرئاسة متاحة لفزت في الانتخابات

محمّد جابر

أوباما: لو كانت الولاية الثالثة للرئاسة متاحة لفزت في الانتخابات

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