التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق عام بلدة راسكيفا قضاء زغرتا نقل الى مستشفى الشمالي للمعالجة

محمّد جابر

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق عام بلدة راسكيفا قضاء زغرتا نقل الى مستشفى الشمالي للمعالجة

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