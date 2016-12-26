التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من النقاش في اتّجاه جلّ الديب وصولاً إلى الزلقا بسبب تساقط الأمطار

دلال ديب

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من النقاش في اتّجاه جلّ الديب وصولاً إلى الزلقا بسبب تساقط الأمطار

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