التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من سن الفيل باتجاه تقاطع الشيفروليه حتى الحازمية بسبب التوافد الى المجمعات التجارية

محمّد جابر

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من سن الفيل باتجاه تقاطع الشيفروليه حتى الحازمية بسبب التوافد الى المجمعات التجارية

 

تعليقات الفيسبوك