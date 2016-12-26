التحكم المروري: حركة سير كثيفة من شارع التباريس باتجاه شارل مالك وصولا الى شارع مارمتر الاشرفية بسبب التوافد الى المجمعات التجارية

دلال ديب

التحكم المروري: حركة سير كثيفة من شارع التباريس باتجاه شارل مالك وصولا الى شارع مارمتر الاشرفية بسبب التوافد الى المجمعات التجارية

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