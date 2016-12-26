الجيش السوي يفتح جبهة جديدة في بسيمة وسط معارك عنيفة مع مسلحي وادي بردى

محمّد جابر

الجيش السوي يفتح جبهة جديدة في بسيمة وسط معارك عنيفة مع مسلحي وادي بردى

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