الدفاع المدني: عملت عناصر من الدفاع المدني على اخماد حريق شبّ داخل سيارة رباعية الدفع في كفرحزير- الكورة

محمّد جابر

الدفاع المدني: عملت عناصر من الدفاع المدني على اخماد حريق شبّ داخل سيارة رباعية الدفع في كفرحزير- الكورة

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