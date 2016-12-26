“المستقبل”: خلال جلسة الثقة لكتلة المستقبل مداخلة واحدة سيقدمها النائب سمير الجسر.

محمّد جابر

“المستقبل”: خلال جلسة الثقة لكتلة المستقبل مداخلة واحدة سيقدمها النائب سمير الجسر.

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