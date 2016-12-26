تركيا: اتفقنا مع واشنطن على مشاركة ميلشيات الجيش الحر في تحرير الرقة

محمّد جابر

تركيا: اتفقنا مع واشنطن على مشاركة ميلشيات الجيش الحر في تحرير الرقة

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