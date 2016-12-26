تركيا تتهم تنظيم الدولة الاسلامية بقتل 30 مدنيا حاولوا الهرب من بلدة الباب المحاصرة شمال سوريا

محمّد جابر

تركيا تتهم تنظيم الدولة الاسلامية بقتل 30 مدنيا حاولوا الهرب من بلدة الباب المحاصرة شمال سوريا

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