جريح اصابة طفيفة نتيجة حادث تصادم بين سيارتين على اوتوستراد طبرجا المسلك الشرقي

محمّد جابر

جريح اصابة طفيفة نتيجة حادث تصادم بين سيارتين على اوتوستراد طبرجا المسلك الشرقي

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