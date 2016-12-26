جنبلاط يبرق إلى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف معزيا بضحايا الطائرة الروسية المنكوبة فوق سوتشي

محمّد جابر

جنبلاط يبرق إلى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف معزيا بضحايا الطائرة الروسية المنكوبة فوق سوتشي

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